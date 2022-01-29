Tekirdağ'da hırsızlık şüphelileri ticari takside yakalandı
AA, Uğur Arslan - Güncel
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İstanbul'un Silivri ilçesinden çaldıkları eşyalarla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine gelen 3 kişi, polis ekiplerinin durdurduğu ticari takside gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinden çaldıkları eşyalarla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine gelen 3 kişi, polis ekiplerinin durdurduğu ticari takside gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde 59 T 2740 plakalı ticari taksiyi durdurdu.
Otomobildeki televizyon, 3 akü ve 2 kumandanın Silivri'den çalındığını belirleyen polis, E.S., U.A. ve S.Ş'yı gözaltına aldı.
Ele geçirilen eşyalar Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Uğur Arslan - Güncel