Tekirdağ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

19.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla Ö.K, A.O ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA