Tekirdağ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haber

Tekirdağ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14
Tekirdağ'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde televizyon hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, bir evden televizyon çaldıkları iddiasıyla Ö.K, A.O ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler