Tekirdağ'da Hırsızlık İddiası

Çerkezköy ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çerkezköy'de yakalandı.

Ekipler, yaptığı incelemelerde şüphelinin iş yerinden 230 lira para çaldığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.