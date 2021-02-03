Tekirdağ'da hırsızlık için girdiği iddia edilen inşaatın 3. katından atlayan kişi yaralandı
03.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:12
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık için girdiği iddia edilen inşaatın 3. katından atlayan kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık için girdiği iddia edilen inşaatın 3. katından atlayan kişi yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndebir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, zanlı U.F'nin hırsızlık amacıyla girdiği inşaatın 3. katından atladıktan sonra yaralandığını belirledi.
Şüpheli ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman