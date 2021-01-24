Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro

24.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:24
Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan 4 lise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hijyen malzemeleri üreterek 7 milyon 481 bin lira ciro elde etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan 4 lise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hijyen malzemeleri üreterek 7 milyon 481 bin lira ciro elde etti.

İlçedeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi salgın sürecinde ortam dezenfektanı, el dezenfektanı, genel dezenfektan, kolonya, yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, köpük sıvısı, cam sil, raf üretimi, siperlikli maske, N-95 maske ve cerrahi maske üretimi yaptı.

Liseler, bu üretimleriyle döner sermayelerine geçen yıl yaklaşık 7 milyon 481 bin lira katkı sağladı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem okulların hem de öğrencilerin salgın sürecinde yoğun mesai harcadığını söyledi.

2023 eğitim vizyonunun temel ilkesi olan "döner sermayeye bağlı üreten meslek liseleri"nin ilçede hayat bulduğunu anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz temizlik malzemelerinin tüm çeşitleri ile adeta bir fabrika gibi üretim yapmıştır. Aynı okulumuz 'işimiz iş' sloganıyla yaptığı proje ile Trakya Kalkınma Ajansından yaklaşık 380 bin lira imalata dayalı mesleki eğitimin geliştirilmesi için hibe desteği almıştır. Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz sadece maskeyi değil makinasını da üretti ve diğer illere kurulumunu yaptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Abdülhamit Gül Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Cansu Dere Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Ali Şansalan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Cinayet İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 09:25:05. #1.14#
title