Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı
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Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli sağanak yağış heyelana yol açtı.

Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli sağanak yağış heyelana yol açtı.

Akşam saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Süleymanpaşa - Şarköy yolu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle bir otomobil sular altında kaldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası ise yolun açıldığı belirtildi.

Uçmakdere'de yağışla birlikte derenin taştığı bildirildi.

Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı
Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı
Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı
Tekirdağ'da heyelan yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar

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