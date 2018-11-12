Tekirdağ'da Hayvancılık Alanında Büyük Atılım

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin göreve gelir gelmez, tarımsal ekonominin lokomotifi kabul edilen hayvancılık alanında başlattığı çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Yem fabrikası olan ilk büyükşehir belediyesi Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, hayvancılık alanında hem Türkiye hem de Trakya Bölgesi'nde var olan olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için bir dizi proje hayata geçirildi. Hayvancılığı Tekirdağ genelinde daha karlı hale getirmek için et ve süt üretim maliyetinin yüzde 65 - 70'ini oluşturan yem sorunun mutlak suretle çözülmesi gerektiğini savunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ülkede yem fabrikası sahibi olan ve mera ıslahı yapan tek belediye olma özelliğini taşıyor. Hayvancılığın gelişmesi için devasa boyutlara ulaşan kaliteli kaba yem açığının kapatılmasının mücadelesini veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla dört yılda 96 bin 605 dekar mera ıslah ederek, 183 bin 786 kilogram macar fiğ ve yem bezelyesi tohumu dağıtımı yaptı. Ayrıca, kırsal mahallelerdeki hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla il genelinde 65 adet içme suyu göleti inşa edildi. Böylece, sonuncusunun Süleymanpaşa ilçesinin Kazandere Mahallesinde hayata geçirilen ve il genelinde 650 bin ila 700 bin metreküp suyun depolanır hale geldiği içme suyu göletleri ile hayvancılık alanında 2018 yılı çalışmaları tamamlanmış oldu.

"Projelerimiz Türkiye'de örnek teşkil ediyor"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarım ve hayvancılığın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonları arasında yer aldığını belirterek, "Tekirdağ hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Bilindiği üzere ilimiz hayvan hastalıklarından ari bir bölge. Biz göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana hayvancılık alanında adından söz ettiren projeler ürettik. Öyle ki, ürettiğimiz projeler ile Türkiye'de ilk olma gururuna eriştik" dedi. - TEKİRDAĞ