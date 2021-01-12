Tekirdağ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan çiftliğinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi ile bu kişilerin çalıntı malzemeleri sattığı 1 kişi gözaltına alındı.