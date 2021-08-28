Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı
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Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı

Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde havayı kirlettikleri tespit edilen 12 tesise 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde havayı kirlettikleri tespit edilen 12 tesise 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinin Esentepe, Hürriyet, Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin mahallelerindeki koku şikayetleriyle ilgili sanayi tesislerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinde emisyon ölçümleriyle yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler gibi parametrelerin ölçümü yapıldı.

69 tesisin bacalarında kirletici gaz ölçümünün yapıldığı denetimlerde 12 işletmeye toplam 1,5 milyon lira ceza yazıldı.

Gece yapılan denetimlerde ambalaj atıklarını yaktıkları tespit edilen 3 işletmeye de 750 bin lira ceza uygulanarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu yıl gerçekleştirdiği bin 703 denetimde çevreyi kirleten tesislere toplam 20 milyon lira ceza yazdı.

Öte yandan Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Emlak Konutları Aile Sağlığı Merkezi bahçesine Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kuruldu.

İstasyonda havayı kirletici parametreler bir ay boyunca on-line ölçülecek ve parametrelere ilişkin anlık veriler, "https://www.havaizleme.gov.tr" adresinden halka açık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı - Haberler
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