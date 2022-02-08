Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor - Haberler
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Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da hamsi ve istavrit tezgahları süslüyor

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilo Su 50 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsi, istavrit, levrek, çinekop, çupra ve sarı kanat tezgahlarda yerini alıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, tezgahlarda en çok hamsi ve istavritin talep gördüğünü söyledi.

Balık bolluğunun olmasıyla fiyatlarda düşüş olabileceğini belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılar için durgun bir sezon oluyor. Büyük gırgır tekneleri zaten avlanmayı bıraktı. Küçük tekne balıkçıları avlanmayı sürdürüyor. Karadeniz ve Marmara'da avlanan balıklar tezgahları süslüyor. Hamsi ve istavrit çok lezzetli, vatandaşların tercihi bu balıklar oluyor. Fiyatlarda az da olsa düşüş olabilir diye bekliyoruz. Balık bol olursa hem balıkçı hem de vatandaşlar sevinir."

Balıkçı Bekir Erol da diğer yıllara göre balığın az olduğunu dile getirdi.

Suların ısınmasıyla balık çeşidinin artmasını beklediklerini anlatan Erol, "Vatandaşlar daha çok hamsi ve istavrite ilgi gösteriyor. Tezgahlarımızda her zaman taze ve lezzetli balıklar var." dedi.

Tezgahlardaki hamsi ve istavritin kilosu ise 50 liradan satılıyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, su, Güncel, Haber

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