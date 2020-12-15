Tekirdağ'da halk otobüsü şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tekirdağ'da halk otobüsü şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:16
Tekirdağ'da halk otobüsü şoförleri AA'nın

Tekirdağ'da halk otobüsü sürücüleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'da halk otobüsü sürücüleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezinde bulunan S.S. 49 Nolu Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Adem İncehasan ile sürücü Umut Gürek ve Ahmet İncehasan, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.

Sürücü İncehasan, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Sürücü Umut Gürek de "yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğraf için oy kullandı.

İncehasan, bu kadar güzel ve anlamlı fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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