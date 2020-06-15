Tekirdağ'da hakkında arama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı
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Tekirdağ'da hakkında arama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Çerkezköy ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan zanlı, tutuklandı.

Tekirdağ'da hakkında arama kararı bulunan zanlı operasyonla yakalandı
15.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:50

Çerkezköy ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, birçok suçtan aranan İbrahim K.'nın yerini, teknik ve fiziki takip sonucu belirledi.

Çorlu KOM ekipleriyle Bağlık Mahallesi'deki bir adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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