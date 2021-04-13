Tekirdağ'da hafriyata gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyata gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyata gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı operasyon düzenledi.
Operasyonda inşaat hafriyatı arasında çorap içinde 104 gram eroin, küçük paketlerde 250 paket sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.Z, G.T. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman