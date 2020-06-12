Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Malkara ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
12.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:45

Malkara ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ahmet S.'nin kullandığı hafif ticari araç, Sağlamtaş Mahallesi'nde bulunun akar yakıt istasyonunun girişinde, Sefer Üzmez idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Üzmez, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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