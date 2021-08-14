Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çerkezköy-Çorlu yolu Velimeşe Mahallesi'nde Şenol A. idaresindeki 34 EGC 243 plakalı hafif ticari araç ile Soner Dündar yönetimindeki 77 ET 612 plakalı motosiklet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dündar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dündar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Şenol A.'yı ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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