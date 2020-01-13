Tekirdağ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

13.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:44
Tekirdağ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

'ın ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

idaresindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, Türkgücü Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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