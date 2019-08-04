Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu-Tekirdağ kara yolu fabrikalar mevkisinde, Okan Akçay idaresindeki 39 SY 862 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Akçay hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Büşra T. ise Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akçay'ın cenazesi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA