Tekirdağ'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veliköy-Karaağaç yolu üzerinde Emin Öztürk (65) yönetimindeki 34 PG 8213 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan F. idaresindeki 39 ES 220 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada sürücü Öztürk ile araçta bulunan Eren Tanrıverdi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde kalbi duran Öztürk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tanrıverdi ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Bu arada yaşamını yitiren Emin Öztürk'ün, 1911 Çerkezköyspor futbol kulübünün malzemecisi olduğu öğrenildi.