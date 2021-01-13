Tekirdağ'da haberi olmadan adına 4 telefon hattı açılan kişiye haciz geldi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, bilgisi dışında adına açılan 4 telefon hattının borcu nedeniyle haciz gelmesi üzerine polise başvurdu.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan A.İ. avukatın aramasıyla, haberi olmadan adına 4 telefon hattı açıldığını, bu hatların 3 bin lira civarında borcu bulunduğunu ve bu nedenle haciz işlemlerine başlandığını öğrendi.

İlgili kuruma giderek sorgulama yaptıran A.İ, hatların kendi kimliği kullanılarak İstanbul'dan açıldığını tespit etti.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Kapaklı Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı anlatan A.İ. hatları açan kişinin yakalanmasını ve zararının giderilmesini talep ederek, davacı ve şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf