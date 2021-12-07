Tekirdağ'da güzergahları değiştirilen minibüsçüler belediye önünde eylem yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da güzergahları değiştirilen minibüs şoförleri, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Ergene Marmaracık SS 21 Nolu Minibüs Kooperatifi üyesi 43 şoför, güzergah değişimini protesto amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası çevresine gelerek kontak kapattı.

Kooperatif Başkanı Ali Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aldığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına karşı geceden bu yana kontak kapattıklarını söyledi.

Mahkeme kararına rağmen UKOME'nin yeniden farklı kararlar aldığını savunan Karahan, şunları kaydetti:

"UKOME şu anda çevre yolunu kullanmamız yönünde karar aldı. Biz çevre yolundan gitmeyeceğiz, Bülent Ecevit Bulvarı yolundan ya da Sinop Mahallesi'nden gideceğiz. Belediye Başkanı bize 'Gidin dava açın.' diyor. Biz davaları kazanıyoruz geliyoruz, tekrar UKOME kararı alıyorlar. Şu an esnafımız perişan durumda. Gece 12'den beri buradayız, Kadir Başkan'ın gelip bizi buradan güzel bir kararla göndermesini istiyoruz. Başkan gelmediği sürece burada bekleyeceğiz."

Karahan, kararın 1 ay önce alındığını ve yeni uygulanmaya başladığını belirtti.

Şoförlerden Saadettin Özdemir de güzergahlarının değişmesinin ardından mağdur olduklarını ve UKOME kararının değiştirilmesini istediklerini ifade etti.