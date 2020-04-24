Tekirdağ'da güvercinleri zabıta besledi TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde vatandaşların evlerinde kaldığı görüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde vatandaşların evlerinde kaldığı görüldü. Meydanda bulunan yüzlerce güvercini ise zabıta ekipleri besledi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri ilçede kaldırım ve meydanları ilaçlı su ile yıkadı. Cumhuriyet Meydanı'nda yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce güvercini ise zabıta ekipleri besledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlere uygulama devam ettiklerini ve tüm ilçelerde ilaçlamaların yapıldığını söyledi.

Kaynak: DHA