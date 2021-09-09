Tekirdağ'da "Gün Aydı" adı verilen asayiş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ ve Çorlu Emniyet müdürlüklerinin ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde "Gün Aydı" adı verilen ve yaklaşık 300 polisin katıldığı asayiş operasyonu düzenledi.

Önceden belirlenen 15 adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 375 tabanca fişeği, iki av tüfeği, 50 tüfek fişeği, çelik yelek, 52 fişeklenmiş kokain, 9 fişeklenmiş eroin, bir miktar bonzai ve esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel