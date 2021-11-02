TEKİRDAĞ'DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ile İMEİ numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar ele geçirilip, 5 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ile İMEİ numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar ele geçirilip, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Çorlu ilçesinde bir işyerinde gümrük kaçağı telefonların bulunduğunu belirledi. İşyerinde arama yapan polis, gümrük kaçağı 45 cep telefonu, telefonların İMEİ numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar, 2 flaş bellek, 3 box kutusu, yurtdışından getirildikten sonra İMEİ numarası klonlayanıp satışa hazırlanan 73 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin soruşturması sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'DA GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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