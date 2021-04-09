Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde gümrük kaçağı satış yaptığı iddia edilen iş yerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçede bir iş yerinde yaptığı aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman