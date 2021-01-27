Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi

27.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:57
Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerinde kaçak 1611 cep telefonu ile aksesuar ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerinde kaçak 1611 cep telefonu ile aksesuar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonları bulunduğunu belirledi. İş yerine baskın yapan polis, kaçak 1611 cep telefonu, 960 şarj adaptörü, 1080 şarj kablosu, 340 elektronik sigara ve 292 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cemre Kemer Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:57:50. #1.16#
title