Tekirdağ'da gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi
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Tekirdağ'da gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi

01.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:18
Tekirdağ'da gümrük kaçağı 108 cep telefonu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilde 108 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilde 108 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ilçe girişinde durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 108 akıllı cep telefonu ve 609 elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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