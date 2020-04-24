Tekirdağ'da gülümseten kare Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Çatıya çıkan köpeğin hareketleri gülümsetti.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamada da ilginç bir görüntüye rastlanıldı.

Haliç Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkan köpeğin oyun oynayarak, havlaması gülümsetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA