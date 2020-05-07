Tekirdağ'da gülümseten görüntü...Soranlara, "Koronavirüsü yakalamaya gidiyorum" dedi

Tekirdağ'da gülümseten görüntü.

Tekirdağ'da gülümseten görüntü...Soranlara, "Koronavirüsü yakalamaya gidiyorum" dedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde el arabasına binen bir kişinin, 'nereye gidiyorsunuz' diye sorulması üzerine, "Koronavirüsü yakalamaya gidiyorum" demesi komik anlar yaşattı.

Gazibey Mahallesi Künkçeşme Sokak üzerinde, bindiği el arabasının üzerinde yolculuk ederken görüntülenen bir kişi, 'nereye gidiyorsunuz' diye sorulması üzerine, "Koronavirüsü yakalamaya gidiyorum" demesi çevredeki vatandaşları gülümsetti.

Kaynak: İHA