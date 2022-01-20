Tekirdağ'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Orta Cami Mahallesi'nde iki iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu iş yerinden laptop ve su saati çaldığı tespit edilen A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Cami, Orta, Güncel, Haber

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