Tekirdağ'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

29.08.2019 09:06
Tekirdağ'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında astsubay Osman D.'yi, 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et