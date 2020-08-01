Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ender rastlanan su samuru, derede yüzerken görüldü.

Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ender rastlanan su samuru, derede yüzerken görüldü.

Küçükhıdır Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan bir vatandaş, dere kenarında yüzen canlıyı görünce şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, deredeki hayvanın eşine nadir rastlanan su samuru olduğunu ifade etti.

Derede bir süre yüzen su samuru gözden kayboldu.

Kaynak: İHA