Tekirdağ'da göletlere 407 bin yavru sazan bırakıldı

Tekirdağ'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 407 bin yavru sazan salındı.

Tekirdağ'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göletlere 407 bin yavru sazan salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen sazan yavruları, İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımıyla Yazır Göleti'ne bırakıldı.

Göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bu yıl Tekirdağ'daki 22 gölete 407 bin yavru sazan salındı.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 2019 yılında 19 gölete 88 bin, 2020 yılında 19 gölete 95 bin yavru balık bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanılması ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkan verilmesi, Bakanlığın izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünü taşınmaması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman