Tekirdağ'da gökten çamur yağdı
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Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

22.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:03
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, toz taşınmasıyla birlikte yağmurlu birlikte çamur yağdı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, toz taşınmasıyla birlikte yağmurlu birlikte çamur yağdı. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti. Saray'da gece yarısı rüzgarın taşıdığı toz ile birlikte yağmur çamurlu olarak yağdı. Sabah işlerine gitmek için otomobillerinin başına gelenler, araçlarının çamurla kaplandığını gördü.  Araçları çamur olan vatandaş bazıları kendi imkanlarıyla temizlerken bazıları da oto yıkamacılara akın etti. Oto yıkamacıların işlerinin artığı ilçede, vatandaş toz taşınmasıyla birlikte yağan çamurun şaşkınlığını yaşadı.

'YAĞMUR DEĞİL SANKİ ÇAMUR YAĞDI'

İlçede sanayi  esnaflarından İhsan Duran, aracın üzerine yağmur değil çamur yağdığını belirterek, "Akşam doğal bir affet oldu ve arabalarımızın üzerine çamur yağdı.Çok şaşkınım. Çamurlu arabamızı yıkatmaya geldik. Sabah arabamın başına geldiğimde yağmur değil sanki aracımın üzerine çamur yağmış. Daha öncede böyle çamur yağmıştı ama bu en etkili olanı diyebiliriz" dedi. Ev kadını Elif Bayraktar'da, çamur yağmasından dolayı balkonda asılı olan çamaşırlarının kirlendiğini söyledi. Oto yıkamacı Tolga Eren ise yağan çamurla birlikte işlerinin açıldığını söyledi. 

Saray'ın yanı sıra Çerkezköy ilçesinde de yağmurla birlikte çamurun etkili olduğunu görüldü.

GÖRÜN TÜ DÖKÜMÜ:

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-Çamurlu araç görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp.

-Çamur detayı

-Oto yıkamacılarında araçların yıkanması

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY

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