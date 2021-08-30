Gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak ve etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sahilde bulunan kamelyalara sığındı. Sağanak nedeniyle köprübaşı mevkiinde kurulan semt pazarında kısa süreli su baskını oldu.

Yağış Malkara ve Saray ilçelerinde de etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman