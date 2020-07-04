Tekirdağ'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vakıflar Mahallesi'ndeki Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık su arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi.

Tünel içi kanal kazma işlemleri sırasında yaşanan göçükte, 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkarken Mehmet Çetin (42) toprak altından çıkamadı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA