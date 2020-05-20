Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı
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Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı Göçükten yaralı olarak kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı.

20.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:32

Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Göçükten yaralı olarak kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı ile çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden bir tanesi yaralı halde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisine başlandı. Diğer işçiyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Kaynak: İHA

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