Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı Göçükten yaralı olarak kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı.

Tekirdağ'da göçük: 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Göçükten yaralı olarak kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 işçi göçük altında kaldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı ile çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden bir tanesi yaralı halde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisine başlandı. Diğer işçiyi ise kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA