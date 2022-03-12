Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler tespit edilerek, Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda T.K., O.B., Ö.G., M.B.D. ve S.N.B. yakalanarak gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.