Tekirdağ'da glutensiz yaşam programı

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin kuruluşunun 5. yıl dönümü münasebetiyle "Sağlıklı ve Glutensiz Beslen Hayatı Yakala" programı düzenlendi.

Program, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü'nün konuşması ile başlarken, toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım da katıldı. Programda Vali Yıldırım'a Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği'ne göstermiş olduğun destek ve duyarlılık sebebiyle plaket takdim edildi.

Daha sonra bir konuşma yapan Vali Yıldırım, "Çölyak rahatsızlığı aslına bakarsanız toplumumuzda yaygın olarak bilinmesi çok fazla bir geçmişe sahip değil. Belki pek çok insan bu hastalığın farkına varmadan yıllarca yaşadılar eğer farkına varsaydılar ve kendileri için ona göre bir beslenme sistemi geliştirebilseydiler belki daha uzun ve sağlıklı yaşayacaklardı. Ama şimdi bunun farkında olan siz değerli dostlar varsınız. Bu bir taraftan da toplumun farkındalığı anlamına geliyor. Birilerin böyle bir şey var diyerek yola çıkması lazımdı. Hakikaten çok önemli bir gelişme ve çok önemli bir farkındalık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayretlerinizin devamını diliyorum." dedi.

Hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ