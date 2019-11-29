Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi
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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.

29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

'ın ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi.

Yusuf Şenel Ortaokulunda sınıf öğrencileri, saat 11.30 sıralarında öğretmenleri için "Öğretmenler Günü" kutlaması yaptı.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bunun üzerine öğrencilerden 5'i ambulansla, 16'sı da öğretmenleri tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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