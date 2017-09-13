Tekirdağ'da Gıda Zehirlenmesi İddiası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doğum günü pastasından yediği iddia edilen 8 kişi zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, Z.T. oğlu E.S.'nin doğum günü için bir işletmeden pasta satın aldı.



Pastadan yiyen 8 kişinin zehirlenmesi üzerine Z.T, işletme sahibi hakkında şikayette bulundu.



Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.



Ekiplerin işletmede yapılan denetimde analiz yapılmak üzere numunesi alınan pastanın Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edildi.



Yetkililerin bunun üzerine pastahane hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.