Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı
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Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde "Gıda Kontrol Görevlisi Kursu" düzenleniyor.

Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı
22.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:18

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde "Gıda Kontrol Görevlisi Kursu" düzenleniyor. Gıda Kontrol Görevlisi Kursu Sağlık Bakanlığının yayınladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 57. Maddesinin Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler kapsamında yapılıyor.

Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürlüğünce başlatılan "Gıda Kontrol Görevlisi Kursu" başlarken, kurs başlangıcında Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürü Oktay Öcal. kurs ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Gıda kontrolü tüketicinin sağlık açısından ve ekonomik bakımdan korunmasını amaçlayan bir kamu görevidir. Gıda güvenliğinin sağlanması, gıdaların tüketici sağlığını olumsuz etkileyecek özellikte olmaması ile mümkün olup tüketicinin sağlığı açısından gıda güvenliğinin sağlanması en önemli kıstastır. Gıda güvenliği anlayışı 'Çiftlikten çatala' prensibinin üzerine yerleştirilmiştir. Bu kapsamda birincil üretimden, insan gıdası olacak hayvanların beslenmesinde kullanılan yem dahil olmak üzere, tüketicinin sofrasına kadar yer alan her faaliyet için güvenlik önlemleri titizlikle alınmalıdır. Bakanlığımızın Gıdanı koru kampanyası kapsamında Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar başlatılmış olup, siz gıda kontrol görevlilerine gıda kayıpları ve israfı konusunda toplumun bilinçlendirilmesinde büyük yükümlülük düşmektedir.Türkiye'de gıda sektörü genel anlamda dinamik bir yapıda olup, bölgesel farklılıklar göstermektedir. Covid-19 Pandemisi nedeniyle ülkemizde şekillenen olumsuzluklardan tek bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor: O da gıda sektörüdür. Ülke çapında sürdürülebilir bir gıda güvenliği sisteminin kurulması ancak her sorunun üzerine giderek ve sorunu kaynağında çözerek mümkündür. Kursumuza katılan kursiyerlerimizin gıda güvenliği konusunda bu hassasiyet ve titizlikle görevlerini icra edeceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan eğitime Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, İlçe Müdürlüklerimizden ve Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünden; Gıda Mühendisi,  Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 20 teknik personel katıldı.

Eğitimde. İl Müdürlüğü personelince 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili yönetmelikler ve Tebliğler, Prosedürler ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri, Temel HACCP ve ön gereksinimler, Temel HACCP prensipleri ve tetkik, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi anlatılacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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