Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜTekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı tesiste, hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
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