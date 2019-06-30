TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tesisten zaman zaman patlama sesleri yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görüntü Dökümü
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Yangın çıkan fabrikadan detaylar
Yükselen dumanlar
Söndürme çalışmaları
Alınan önlemler
İtfaiyenin çalışmaları
Detaylar
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),-
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