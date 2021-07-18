Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının plastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir, Ergene ve Çorlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan fabrikadaki plastiklerin yanması nedeniyle çevrede yoğun siyah duman oluştu.

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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