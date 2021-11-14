Tekirdağ'da gerçekleştirilen AB-Modex Saha Tatbikatı sona erdi - Haberler
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen AB-Modex Saha Tatbikatı sona erdi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da gerçekleştirilen AB-Modex Saha Tatbikatı sona erdi

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ile deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı" sona erdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ile deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı" sona erdi.

Tekirdağ'da düzenlenen tatbikatta, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den 1715 kişi görev aldı.

Senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yapmasıyla başlayan tatbikat, yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliyelerin yapılmasıyla tamamlandı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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