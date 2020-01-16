Tekirdağ'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi - Haber

Tekirdağ'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesince "Tekirdağ Gençlik Çalıştayı" düzenlendi.

16.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:12
Tekirdağ'da

Belediyesince " Gençlik Çalıştayı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya yaklaşık 300 lise öğrencisi katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, gençlik çalıştayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalıştayda felsefeden biyolojiye, tarihten psikolojiye, insan haklarından edebiyat ve sanata kadar birçok alanda konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler