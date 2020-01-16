Tekirdağ'da "Gençlik Çalıştayı" düzenlendi

16.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:12

Süleymanpaşa Belediyesince "Tekirdağ Gençlik Çalıştayı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya yaklaşık 300 lise öğrencisi katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, gençlik çalıştayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalıştayda felsefeden biyolojiye, tarihten psikolojiye, insan haklarından edebiyat ve sanata kadar birçok alanda konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA