Tekirdağ'da Gençler, Ceza Kesen Polis Memuruyla Selfie Çekti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir grup genç kendilerine ceza kesen polis memuru ile selfie çektiler.

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'ûn aktardığı bilgilere göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince araçlara yönelik uygulama yapıldı. İhbarlı yapılan uygulamalar sırasında tehlikeli araç kullananlar, eksik evrak ile eksik ekipmanları bulunan motosiklet ve araç sürücülerine cezai yaptırım uygulandı.

CEZA KESİLEN GENÇLERDEN SELFİE İŞTEĞİ

Uygulama yapan ekipler kasksız, tehlikeli ve gürültülü şekilde seyir halinde olan bir grup motosikletli genci durdurdu. Polis bazı motosikletlerin de trafiğe uygun olmaması üzerine gençlere ceza kesti. Gençler cezaya rağmen polis memuru ile selfie çektirmek istedi.

Polis memuru gençlerin isteklerini geri çevirmedi.