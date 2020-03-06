Tekirdağ'da "Gençler Arası Bir Şiir Bir Nefes" yarışması

06.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:46

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında Tekirdağ'da "Gençler Arası Bir Şiir, Bir Nefes" adlı şiir okuma yarışması seçmeleri yapıldı.

Tekirdağ Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seçmelere 36 kişi katıldı.

Yarışmada farklı yaş gurubunda birinci olan 4 kişi, 11 ilin yarışacağı bölge yarışmasında Tekirdağ'ı temsil edecek.

Tekirdağ Gençlik Merkezi gençlik sorumlusu Ümit Kühram, gençler arasında çok güzel bir şiir okuma yarışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Kühram, katılımcılara teşekkür ederek, "Yarışmayla gençlerimize şiiri sevdirmek ve edebi noktada değerler kazandırmak istedik. İl seçmelerini çok güzel bir şekilde tamamladık. Bölge yarışmasında da gençlerimizin ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA