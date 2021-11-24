Tekirdağ'da "Gazeteci Şerif Baysalan Basın Ödülleri" yarışması düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen "Gazeteci Şerif Baysalan Basın Ödülleri Yarışması" başvuruları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gazeteci Şerif Baysalan'ın anısının yaşatılması ve basın mensuplarının topluma ve şehre katkı sağlayan başarılı haberler inin değerlendirilmesinin hedeflendiği yarışma, özel haber, haber fotoğrafı ve Süleymanpaşa'da yaşam fotoğrafı kategorilerinden oluşuyor.

Yarışmaya başvurular 20 Aralık'a kadar suleymanpasabasinmensuplaridernegi.com adresi üzerinden yapılacak.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kategorilerde dereceye girenlere çeşitli miktarlarda hediye çeki verilecek.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın da yarışma ile şehrin değerlerini bir araya getirmek ve topluma yön verip, bilgilendiren haber anlayışında buluşmak istediklerini belirtti.

Yalçın, güzel bir yarışmayla vefat eden meslektaşlarını Şerif Baysalan'ı da anmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 kategoriden oluşan yarışmamızın 2 kategorisine, şehrin nabzını tutan basın mensupları katılım sağlarken, Süleymanpaşa'da yaşam fotoğrafı kategorisine ise herkes katılabiliyor. Bu tür etkinlikler sosyal ve kültürel anlamda farkındalık oluşturuyor. Hayatı boyunca araştırmaları, kitapları ve yaptığı haberler ile Tekirdağ'a hizmet etmiş gazeteci Şerif Baysalan'ı anmak hem de şehirde kültürel ve sosyal etkinlik çerçevesinde kazanımlar sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılımlarınızı bekliyoruz."

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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