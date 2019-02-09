Tekirdağ'da Gasp İddiası
Tekirdağ'da cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'da cep telefonu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir kişinin darp edilerek cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla Y.F. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA